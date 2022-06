Im F2F2X-Zeitalter ist der Datenschutz mit einem neuen Ökosystem und neuen Herausforderungen konfrontiert. Huawei OceanProtect Backup Storage passt sich an Hochgeschwindigkeits-Sicherungsmodelle in verschiedenen Branchen und Anwendungsumgebungen an und bietet erstklassige Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen zum Schutz Ihrer Datenbestände in der intelligenten Welt.

Der erste Vorteil ist die schnelle Sicherung und Wiederherstellung. Am vorderen Ende verwendet OceanProtect eine intelligente DTOE-Netzwerkkarte (NIC), um die Protokollberechnung zu optimieren und CPU-Ressourcen freizusetzen, wodurch sich die Array-Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen NIC verdoppelt. Darüber hinaus unterstützt OceanProtect Hochleistungs-SSDs am Backend. Die End-to-End-Vollbeschleunigung ermöglicht eine Backup-Bandbreite von bis zu 155 TB/Stunde und eine Recovery-Bandbreite von bis zu 172 TB/Stunde.

Die Interop Tokyo ist die größte und einflussreichste IKT-Messe in Japan. Jedes Jahr präsentieren führende Technologieunternehmen aus der ganzen Welt ihre führenden Lösungen und ihr technisches Können und konkurrieren so um die positiven Bewertungen der Interop. Huawei OceanProtect Backup Storage wurde von IT-Experten und Rezensenten mit seiner branchenführenden, einzigartigen Lösung und der einwandfreien Vor-Ort-Demonstration gelobt.

SHENZHEN, China, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Interop Tokyo 2022, der größten IKT-Messe in Japan, gewann Huawei OceanProtect Backup Storage den Sonderpreis für den Best of Show Award in der Kategorie Server & Storage. Dies ist die erste Weltklasse-Auszeichnung, die Huawei OceanProtect Backup Storage erhalten hat, was seine High-End- und Wettbewerbsvorteile unterstreicht.

Huawei OceanProtect Backup Storage gewinnt den Best of Show Award auf der Interop Tokyo 2022

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer