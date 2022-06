Erfolgreicher Kurs bestätigt Sparda-Bank BW kann auch weiterhin auf Verwahrentgelt und Negativzinsen verzichten

Stuttgart (ots) - Mit guten Nachrichten wartete Martin Hettich, der

Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank BW, an der diesjährigen

Vertreterversammlung auf: Dank des veränderten Zinsniveaus ist es der Sparda

Bank BW möglich, auch weiterhin zugunsten ihrer Kunden auf Verwahrentgelt und

Negativzinsen zu verzichten. Darüber hinaus stellte der Vorstandsvorsitzende ab

Juli ein erstes Angebot, das Guthabenzinsen auf Bankeinlagen vorsieht, in

Aussicht.



Seit Monaten beherrschen die - zumeist negativen - Nachrichten über

Verwahrentgelt und Negativzinsen die Berichterstattung in den Medien. Nun kann

die Sparda-Bank Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang endlich mit guten

Neuigkeiten auf ihre Kunden zugehen: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir

die Berechnung nicht durchführen werden, sofern sich das Zinsniveau ändert - wir

sind daher sehr erleichtert, dass dies nun der Fall ist und wir unseren Kunden

weder Verwahrentgelt noch Negativzinsen berechnen müssen", sagte Martin Hettich,

Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, anlässlich der

diesjährigen Vertreterversammlung in der Stuttgarter Liederhalle. Auch Kunden,

die der Berechnung von Verwahrentgelt und Negativzinsen bereits zugestimmt

haben, müssen sich somit keine Gedanken mehr über anfallende Mehrkosten machen.