(Neu: JPMorgan-Anaylyst)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschung für die Bayer -Aktionäre: Das oberste US-Gericht, der US-Supreme Court, hat einen Antrag des Dax -Konzerns zur Verhandlung eines Glyphosat-Falls abgelehnt. Die Aktien knickten daraufhin am Dienstagnachmittag zuerst ein bis auf gut 60 Euro - der tiefste Stand seit Mitte Mai. Zuletzt fielen sie dann noch um etwa drei Prozent auf 61,62 Euro.

Wirklich überraschend kommt die Ablehnung nicht, da die US-Regierung bereits den Schritt empfohlen hatte. Das ist zwar nicht bindend für das Gericht, aber ein Hinweis. Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sieht für den Kurs denn auch einen wohl nur kurzzeitigen Dämpfer, wie er in einer ersten Reaktion schrieb. Er glaubt an eine Erholung und verweist auf die bald anstehenden Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die eine fortgesetzt gute Entwicklung des Agrargeschäfts zeigen dürften. Zudem stünden Ende August Daten zum Medikamentenkandidaten Asundexian an, einem Blutgerinnungshemmer.