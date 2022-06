Das jährliche "618 Shopping Festival" zeigt, dass der chinesische E-Commerce boomt

Beijing (ots/PRNewswire) - Syntun Release: Chinas "618 Shopping Festival" GMV

von 695,9 Milliarden



China hat gerade sein halbjährliches E-Commerce-Einkaufsfest, bekannt als "618",

beendet. Es ist das zweitgrößte E-Commerce-Einkaufsfest in China - nach dem

"Single's Day" (11. November) - und möglicherweise das zweitgrößte Einkaufsfest

der Welt.



Als wichtigstes Schlachtfeld für die Verbraucher in der ersten Jahreshälfte hat

sich das jährliche "618 Shopping Festival" zu einem entscheidenden

Geschäftsmarkt für alle E-Commerce-Plattformen entwickelt, und auch der

Vorverkauf von "618" hat bereits im Mai begonnen. Das diesjährige "618"-Festival

zeichnet sich durch ein besseres Einkaufserlebnis für die Nutzer aus: von den

einzelnen E-Commerce-Plattformen werden vereinfachte Aktionsregeln,

umfangreichere Listen, eine effizientere Logistik und zuvorkommendere

Serviceleistungen nach dem Kauf angeboten. So werden mehr Verbraucher zum

Online-Shopping gelockt.