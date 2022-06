(Neu: Neueste Kurse, FMC-Tief seit 2011, Stimme von Jefferies)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Urteil des obersten US-Gerichts gegen den Dialysekonkurrenten Davita hat am Dienstag auch die Aktien von FMC schwer unter Druck gesetzt. Die zuvor eher wenig bewegten Titel des Dax -Mitglieds sackten am Nachmittag ab auf ihr niedrigstes Niveau seit 2011. Über die Ziellinie gingen sie neun Prozent im Minus mit 45,31 Euro.

Das zog auch die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius nach unten, die mit minus 4,9 Prozent zweitgrößte Dax-Verlierer waren. Hier reichte es für das niedrigste Niveau seit Anfang März, als gerade der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Anleger besonders stark erschreckt hatte. Die Titel von Davita rutschten derweil am Dienstag in New York mit 9,5 Prozent ins Minus.