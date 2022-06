GE Fair Fund vergütet bestimmte Investoren in Stammaktien der General Electric Company

Washington (ots/PRNewswire) - RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für den

General Electric Company ("GE") Fair Fund (der "GE Fair Fund"), hat die

Eröffnung des Reklamationsverfahrens für den GE Fair Fund bekannt gegeben. Der

GE Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission

("SEC") eingerichtet, um 200 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen an

Investoren zu verteilen, mit denen GE Anleger entschädigt, die durch das

Versäumnis von GE, wesentliche Informationen über sein Energie- und

Versicherungsgeschäft offenzulegen, geschädigt wurden. Der GE Fair Fund

entschädigt Anleger, die die Stammaktien von GE zwischen dem 16. Oktober 2015

und dem 16. Januar 2018 erworben haben. Eine Kopie des Verteilungsplanes (der

"Plan"), einschließlich der Beschreibung der Anspruchsberechtigung und aller

Bedingungen für die Teilnahme an der Verteilung, finden Sie unter:

GEfairfund.com oder https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571052-1&h=3463456008&u

=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571052-1%26h%3D387

0499185%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dsec.gov&a=sec.gov .



Wer ist teilnahmeberechtigt?