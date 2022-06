An der Warschauer Börse ging es ebenfalls merklich nach oben. Der Wig-20 kletterte um 2,33 Prozent auf 1719,05 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 2,13 Prozent auf 54 066,32 Zähler. Die Aufschläge gingen quer durch die Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren Allegro (plus 4,7 Prozent), KGHM (plus 4,1 Prozent), PZU (plus ein Prozent) und PKN Orlen (plus 4,2 Prozent). Lotos-Titel schlossen mit einem Aufschlag von 5,5 Prozent. Die EU-Kommission genehmigte endgültig die geplante Fusion von PKN Orlen und Grupa Lotos .

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag den Handel erneut höher beendet. Damit wurden die Kursgewinne von einem erfreulichen Wochenauftakt ausgeweitet. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag die positiven Vorzeichen.

