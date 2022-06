A-ROSA SENA auf Jungfernfahrt / Hybrides E-Motion Ship legte zum ersten Mal mit Gästen an Bord in Köln ab (FOTO)

Rostock (ots) - Am 18. Juni 2022 ist das innovative Flusskreuzfahrtschiff A-ROSASENA von Köln aus mit den ersten Gästen an Bord zu seiner Jungfernfahrtaufgebrochen. Das erste Ablegen erfolgte dank des hybriden Antriebs mithilfe vonelektrischer Energie aus dem Batteriespeicher. Gäste und Crew zeigten sichbegeistert von dem nachhaltigen Neubau: "Das Design der A-ROSA SENA ist wirklicheinzigartig auf dem Fluss. Gepaart mit der großzügigen Raumgestaltung bietet sieein völlig neues Reisegefühl", berichtet Hotel Manager Dennis Brenner. KapitänUlli Schwalbe ergänzt: "Dank des Hybridantriebs und des Abgasreinigungsfiltersmerkt man an Bord nichts von Emissionen, sondern kann das Fahrtgefühl purgenießen." Für ihre umweltfreundlichen Technologien wurde das E-Motion Shipjüngst mit dem "Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022" ausgezeichnet.Die A-ROSA SENA bietet den gesamten Sommer 7-Nächte-Reisen von Köln überAmsterdam, Rotterdam, Dordrecht und Antwerpen an. Das moderne Schiff weist denWeg in die Flusskreuzfahrt der Zukunft. Dank eines vierten Decks finden an Bordeine Vielzahl von Unterhaltungsbereichen Platz. Mehrere Restaurants und Barsladen zu hochwertigen kulinarischen Genüssen ein, die sich am Fahrtgebietorientieren. Im SPA-ROSA werden die Gäste mit Massagen und Kosmetikbehandlungenverwöhnt und können in der Sauna, im Whirlpool oder im Ruheraum entspannen. Aufdem großzügigen Sonnendeck gibt es neben einer Bar einen großen Swimming Poolmit Gegenstromanlage sowie ein flaches Becken für Kinder. Diese können sichzudem im ersten Kids Club auf dem Fluss austoben, der sich direkt neben denextra großen Familienkabinen befindet.Neben dem Sonnendeck gibt es zahlreiche weitere Außensitzbereiche wie diewindgeschützte SENA BAR im Bug des Schiffes und das Restaurant im Heck. Eineschöne Rückzugsmöglichkeit bieten die gemütlichen Kabinen, die alle - wie auchdie Suiten - über einen eigenen Balkon verfügen.Weitere Informationen: http://www.a-rosa.de/presse .Pressekontakt:A-ROSA Flussschiff GmbHAnnika SchmiedPressesprecherinLoggerweg 518055 RostockTelefon: +49(0)381 440 40 240Email: mailto:presse.fluss@a-rosa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59052/5254109OTS: A-ROSA Flussschiff GmbH