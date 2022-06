Venture Global und EnBW geben LNG-Verkaufs- und Abnahmevereinbarung bekannt

„EnBW freut sich auf eine langfristige LNG-Partnerschaft mit Venture Global", erläutert Georg Stamatelopoulos, Chief Operating Officer Generation & Trading bei EnBW. „Wir haben unsere LNG-Aktivitäten in den letzten Jahren Schritt für Schritt ausgebaut. Verflüssigtes Erdgas spielt eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung unserer Brennstoffe für die Strom- und Wärmeerzeugung: Dies eröffnet die Möglichkeit zur Nutzung neuer Quellen, um die deutsche Gasversorgung in der aktuellen Phase der Energiewende zu sichern, und schlägt eine Brücke zu einer grünen Energieversorgung."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur CO2-Abscheidung und -absorption (CCS).

www.venturegloballng.com

Informationen zu EnBW

Mit über 24.000 Mitarbeitern ist die EnBW eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Die EnBW versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie mit Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Infrastruktur und Energie. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie und ein Schwerpunkt der Investitionen. Die EnBW wird bis 2025 rund 4 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau der Wind- und Solarenergie investieren. Bis Ende 2025 soll mehr als die Hälfte des Erzeugungsportfolios aus erneuerbaren Energien bestehen. Das wirkt sich bereits spürbar auf die Reduzierung der CO2-Emissionen aus, die die EnBW bis 2030 halbieren will. Die EnBW strebt die Klimaneutralität bis 2035 an.

www.enbw.com