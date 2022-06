CENTRAL PARK TOWER, HÖCHSTES WOHNGEBÄUDE DER WELT, ERÖFFNET DEN HÖCHSTEN PRIVATCLUB ALLER ZEITEN

Lifestyle-Kurator Colin Cowie und Michelin-Sterneköche schaffen gehobenes Wohnerlebnis

NEW YORK, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das landesweit anerkannte Immobilienentwicklungsunternehmen Extell Development Company enthüllte heute offiziell die mit Spannung erwartete 100. Etage, das krönende Juwel des Central Park Tower, des höchsten Wohngebäudes der Welt, das 179 ultra-luxuriöse Eigentumswohnungen bietet. Die 100. Etage befindet sich über 300 Meter über der Billionaires' Row in Manhattan und ist Teil des Central Park Club des Gebäudes. Er ist New Yorks höchstgelegener Privatclub mit privaten Speise- und Unterhaltungsräumen.