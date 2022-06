3. Qingdao Multinationals Summit eröffnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der vom chinesischen Handelsministerium und

der Provinzregierung Shandong gemeinsam organisierte 3. Qingdao-Gipfel für

multinationale Unternehmen fand am 19. Juni 2022 in Qingdao in der chinesischen

Provinz Shandong, statt.



Mit seinem Schwerpunkt auf gemeinsamen Bemühungen zwischen multinationalen

Unternehmen und chinesischen Unternehmen und Organisationen zur weiteren Öffnung

des chinesischen Marktes sollte der diesjährige Gipfel sowohl der chinesischen

als auch der Weltwirtschaft neue Vitalität verleihen, indem ein neues

Entwicklungsmodell durch Dialoge geschaffen wird, die zu neuen und erweiterten

Kooperationen zwischen allen Beteiligten führen.