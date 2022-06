Der Winter naht, Kommentar zur Konjunktur von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Die Tage werden wieder kürzer, und nicht nur die deutscheIndustrie fröstelt schon jetzt mit Blick auf die nahenden Wintermonate. Denn diejüngsten Finten des Kremls, der die russischen Gaslieferungen nach Westeuropaüber die Pipeline Nord Stream 1 in den vergangenen Tagen drastisch reduziert hatund dafür die Sanktionen des Westens verantwortlich macht, haben wohl auch dieletzten Zweifel daran beseitigt, dass Moskau die Abhängigkeit Europas vonrussischem Gas in den nächsten Monaten kompromisslos einsetzen wird, um im Kriegin der Ukraine die eigenen Interessen durchzusetzen.Was das für die deutsche Industrie und den Wirtschaftsstandort im Gesamtenbedeuten kann, die trotz der Bemühungen der Ampel-Regierung um neue Lieferantenund Infrastruktur für Flüssiggas aus der ganzen Welt sowie um eineBeschleunigung der Energiewende wohl auch noch im Winter 2023/24 auf Gas ausRussland angewiesen sein werden, machte BDI-Chef Siegfried Russwurm am Dienstagauf dem Tag der deutschen Industrie deutlich: Das Abrutschen in eine Rezessionwäre unvermeidbar, eine Unterbrechung der Gasversorgung würde für einzelneBranchen irreparable Schäden mit sich bringen. Die drastisch reduzierteKonjunkturprognose der Industrie, die wegen der Auswirkungen des Kriegs in derUkraine, wegen anhaltender Lieferkettenprobleme und der Folgen derNull-Covid-Strategie des wichtigsten Handelspartners China in diesem Jahr nurnoch mit einem Wachstum von 1,5 % statt 3,5 % rechnet, wäre dann eine blasseErinnerung, an die wohl nicht nur der BDI wehmütig zurückdenken würde.Die gedrosselten Gaslieferungen sind eine neue Stufe in der ökonomischenKriegsführung des Kremls gegen den Westen, wie Bundeswirtschaftsminister RobertHabeck (Grüne) auf dem Tag der Industrie betonte. Der Energiewirtschaft hat seinHaus deshalb schon signalisiert, dass in den nächsten Tagen die zweite Stufe imNotfallplan Gas ausgerufen werden könnte. Die Füllstände der Gasspeicher, diederzeit in der Nähe von 60 % liegen und weit entfernt sind von den bis AnfangNovember angepeilten 90 %, würde das allein freilich noch nicht erhöhen.Die Notfallmaßnahmen, die Habeck bereits am Wochenende vorgestellt hat, müssenjetzt mit Tempo greifen. Dazu gehört auch das Gasauktionsmodell, mit dem dieBundesnetzagentur Anreize zum Energiesparen für die Industrie schaffen will.Netzagenturchef Klaus Müller warb am Dienstag erneut für Energieeinsparungen vonprivaten Verbrauchern. Der Winter naht, und nicht nur die Industrie muss sichdarauf vorbereiten.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5254159OTS: Börsen-Zeitung