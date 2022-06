Die Obergrenze der codefreien Programmierung für Robotik und industrielle Automatisierung anheben

Montreal (ots/PRNewswire) - Vention, die cloudbasierte Plattform für

Fertigungsautomatisierung (MAP), freut sich, die Einführung von MachineLogic

V4.0 bekannt zu geben. Dies ist eine der größten Veröffentlichungen seit der

ersten Produkteinführung im Jahr 2018. Neue Benutzer können den vollen

Funktionsumfang von MachineLogic in der Cloud-Version nutzen, während für

diejenigen, die Geräte in der Fabrikhalle einsetzen möchten, ein Abonnement

erforderlich ist.



MachineLogic ist eines von mehreren Kernprodukten von Ventions Manufacturing

Automation Platform (MAP). Die Cloud- und Edge-Software konzentriert sich auf

die codefreie Programmierung und bietet eine einheitliche

Programmierschnittstelle für alle Robotermarken (Universal Robots, Fanuc und

Doosan), Aktoren (Linearachsen, Förderer und Pneumatik) und I/Os (digital und

analog). Automatisierungsexperten und -neulinge können Roboterzellen und

automatisierte Anlagen mit einfachen visuellen Sequenzen über ihren Webbrowser

oder direkt auf einem an die Anlage angeschlossenen Teach-Pendant programmieren.

Diese Technologie erspart den Anwendern das Erlernen mehrerer proprietärer

Programmiersprachen, die für jeden Roboter-, SPS- und Motorantriebshersteller

spezifisch sind.