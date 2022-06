Aniss Amdiss wechselt als Leiter der Rechtsabteilung zu Hut 8 Mining

„Aniss wird eine hervorragende Ergänzung für das erfahrene, dynamische Führungsteam von Hut 8 sein", sagte Jaime Leverton, Chief Executive Officer von Hut 8. „Aniss' enorme Erfahrung und sein Führungsgeschick werden sicherstellen, dass Hut 8 weiterhin mit Integrität und Transparenz arbeitet und gleichzeitig unsere Governance- und Compliance-Prozesse konsequent verbessert, was uns in einer aufstrebenden, sich schnell entwickelnden Branche wirklich auszeichnen wird

Aniss bringt umfassende juristische Fachkenntnisse in Hut 8 ein, einschließlich bedeutender Erfahrung in Fragen des Wertpapierrechts, der Leitung von Akquisitionen und anderen Unternehmenstransaktionen sowie der Beratung zu bewährten Praktiken im Bereich der Unternehmensführung. Bevor er zu Hut 8 kam, war er als Vice President, Legal, General Counsel und Corporate Secretary bei Greenbrook TMS Inc. tätig, einem an der TSX und Nasdaq notierten Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen.

„Die Möglichkeit, in eine relativ neue und unglaublich aufregende Branche einzusteigen, hat mich an Hut 8 gereizt, und ich kann es kaum erwarten, in einem so leistungsstarken Führungsteam mitzuarbeiten", so Aniss. „Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung in einem Wachstumsunternehmen, das in einer stark regulierten Branche tätig ist, einen bedeutenden Beitrag dazu zu leisten, dass Hut 8 seine Strategie erfolgreich umsetzt und als führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Asset Mining und High-Performance Computing wächst."