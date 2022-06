REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Corona:

Doch was ist die richtige Strategie für eine Gefahr, die man jetzt noch gar nicht abschätzen kann? Niemand weiß, ob es in ein paar Monaten eine neue, gefährlichere Variante geben wird oder ob der Schutz durch Impfung und überstandene Infektion ausreicht. Noch gibt es keine Empfehlung der Experten für eine weitere Impfung aller Bürger. Deshalb ist die Forderung von Baden-Württemberg und anderen Bundesländern fragwürdig, schnell ein neues Gesetz für neue Corona-Schutzmaßnahmen zu erlassen. Das nimmt der Bundesregierung den Spielraum, verhältnismäßig und zielgenau zu reagieren. Hinter dem Vorstoß steckt politisches Kalkül. Damit will man einen Keil in die Regierungs-Koalition treiben. Wer schon jetzt nach einer Maskenpflicht ruft, lässt die Masken fallen. Hier geht es weniger um Gesundheitsschutz, sondern um das altbekannte Schwarzer-Peter-Spiel./zz/DP/mis