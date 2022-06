IG Metall spricht über Perspektive für Ford in Saarlouis

SAARLOUIS (dpa-AFX) - Die IG Metall Völklingen wird in Absprache mit dem Ford -Betriebsrat an diesem Mittwoch (16.45 Uhr) in Saarlouis über die Zukunftsperspektive des Werkes berichten. Dazu eingeladen haben der Erste Bevollmächtigte Lars Desgranges und der Zweite Bevollmächtigte Ralf Cavelius. Bereits mittags (12.15 Uhr) beginnt im Ford-Werk Saarlouis eine Betriebsversammlung. Dabei erwarten die 4600 Beschäftigten die Nachricht, ob ein künftiges Elektroauto in Saarlouis oder im spanischen Valencia produziert wird.

