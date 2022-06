Mit dem Rückenwind seiner jüngsten Entdeckung im Yukon treibt Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF) auch sein zweites aussichtsreiches Frühphasenprojekt, Alpha Gold in Nevada, systematisch weiter voran. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wurde bereits am 17. Juni mit einem auf 1.500 Meter angelegten Folgebohrprogramm begonnen, das Goldvorkommen im so genannten Carlin-Stil am südöstlichen Ende des Cortez-Trends etwa 40 Kilometer südöstlich des Goldminenkomplexes Cortez von Barrick/Newmont in Nevada aufspüren soll. Das erste Bohrloch dieser neuen Bohrkampagne – es ist das neunte Bohrloch auf Alpha überhaupt (Bohrloch #AG22-09) - wurde bereits abgeschlossen. Die Bohrung reichte bis in eine Tiefe von 171 Metern und durchteufte wie erhofft, starke Alteration ab einer Tiefe von 113 Metern in den für Lagerstätten des Carlin-Typs geeigneten Sedimentschichten. Die detaillierte Laboranalyse steht noch aus.

Sitka knüpft auf Alpha Gold an die wertvollen Erkenntnisse an, die das Unternehmen bei den vorangegangenen Bohrkampagnen der vergangenen Jahre gewonnen hat. Alle bisher gebohrten Löcher haben eine Goldmineralisierung in Verbindung mit starken Carlin-artigen Pfadfinderelementen in einer Zone mit starker Alteration an der Oberfläche durchschnitten, die sich über etwa 7 Kilometer entlang der großen Faltenstrukturen erstreckt, die in diesem Gebiet kartiert wurden.