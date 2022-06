Aquagem InverPro definiert die energiesparende Poolpumpe neu

Zusammen mit der größten globalen Energiekrise schießen die Strompreise in Europa in die Höhe. Die Bereitstellung von energiesparenden Produkten wird zur Aufgabe der Unternehmen. Aquagem entwickelt die inverter-Poolpumpe um einen Beitrag zu einem energieeffizienteren Pool zu leisten.

InverSilence Tech: Stufenlose Drehzahlregelung, grenzenlos energieeffizient

Die Entwicklung der Poolpumpen von der festen zur variablen Geschwindigkeit zeigt einen unbestreitbaren Trend: mehrere Geschwindigkeitsoptionen. Und warum?

Hinter der mehrfachen Geschwindigkeit der Poolpumpe stehen die vielfältigen Anforderungen an die Nutzung und Wartung des Pools, wie Filter, Heizung, Sanitär und Rückspülung. Jedes Nutzungsszenario erfordert eine andere Wasserdurchflussmenge, eine Poolpumpe mit definierten Drehzahlen führt zwangsläufig zu Energieverschwendung.

Die Inverter-Poolpumpe ist nicht durch eine Geschwindigkeitsregulierung auf bestimmte Stufen beschränkt, sondern kann die Geschwindigkeit stufenlos von 30% bis 100% regulieren, was vielfältige Geschwindigkeitsoptionen für verschiedene Szenarien bietet und ein perfektes Gleichgewicht zwischen den Anforderungen verschiedener Szenen und der Energieeffizienz schafft.

InverPro: Keine übermäßigen Energiekosten, kein übermäßiger Benutzerbetrieb.

Dank der patentierten InverSilence-Technologie ermöglicht die Aquagem Inverter-Poolpumpe InverPro den Benutzern die Möglichkeit, die Durchflussmenge einzustellen, und die Pumpe passt die Geschwindigkeit in Echtzeit automatisch an. Daher laufen die Inverter-Poolpumpen immer mit der am besten geeigneten Durchflussmenge, um so die Energie maximal zu schonen. Außerdem kann es ein aktives Lernen über den tatsächlichen Betriebsdruck der Rohrleitung und die Arbeitsbedingungen im Schwimmbad ermöglichen.

Mit der InverSilence-Technologie erreicht die InverPro eine bis zu 15-mal höhere Energieeinsparung als On/Off-Poolpumpen.

Die Magie von InverPro:

15-fache Energieeinsparung - ermöglicht 24/7 fließendes, kristallklares Poolwasser

30 Mal leiser - 36 dB(A) für ein ruhiges Schwimmerlebnis

Intelligenter Voll-Touchscreen - für eine einfache und bequeme Bedienung

Intelligente Technologie - AI-Modus mit automatischem Lernen und geringeren Wartungskosten

Die Inverter-Poolpumpe ist eine Revolution in Sachen Technologie und Benutzerfreundlichkeit. In vielen Ländern sind die Energierechnungen der Haushalte in den letzten Jahren um 25% gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass das Jahr 2030 näher rückt und die Null-Kohlenstoff-Politik vorangetrieben wird, liegen die Vorteile der Invertertechnologie für Poolpumpen auf der Hand.

Über Aquagem

Aquagem ist der erste führende Anbieter von full Inverter-Poolpumpen mit Sitz in Guangdong, China. Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten wertschöpfende Inverter-Poolpumpen für weltweite Anwender. Erfahren Sie mehr über Aquagem.

