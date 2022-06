Aufgrund des Klimawandels kommt es bereits jetzt weltweit immer häufiger zu Dürren und Wasserknappheit. Beides bedroht die landwirtschaftliche Produktion, genauer gesagt den Obst- und den Gemüseanbau. Gleichzeitig wird die Landwirtschaft dazu angehalten, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen, um die Auswirkungen nicht zu verschärfen. Smarte Bewässerungssysteme könnten eine Lösung sein. Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043) hat genau solche Lösungen für Kunden aus dem Bereich des landwirtschaftlichen Anbaus parat und bewegt sich damit in einem dynamischen Markt. Wie dynamisch das Umfeld für diese smarte Bewässerungstechnologie ist, zeigt sich an den zahlreichen neuen Projektaufträgen, die Water Ways in den vergangenen Monaten erhalten hat.

Die Blaubeerbewässerung entwickelt sich zu einem Wachstumsmotor für das weltweite Geschäft von Water Ways Technologies. Im April 2022 konnte das Unternehmen sein fünftes Projekt in diesem wachsenden Sektor innerhalb der letzten zwei Jahre abschließen. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um einen Folgeauftrag in Mexiko. Er umfasst die Installation eines intelligenten, schlüsselfertigen Bewässerungsprojekts zur Verbesserung der Anbaubedingungen für Heidelbeeren. Der Durchführungszeitraum wird voraussichtlich das 3. Quartal 2022 sein. Der Gesamtwert des Auftrags liegt bei über 1.000.000 C$ (735.000 Euro). Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einnahmen aus diesem Projekt ebenfalls im dritten Quartal 2022 verbucht werden. Mit diesem Auftrag schließt Water Ways Technologies an die erfolgreiche Umsetzung mehrerer Blaubeer-Bewässerungsprojekte in China und Mexiko an.

Einen Monat zuvor hatte das Unternehmen bereits einen neuen Auftrag in China erhalten. Auch hier geht es um ein schlüsselfertiges Blaubeer-Bewässerungsprojekt. Hier werden auf rund 25 Hektar die bei den Kunden beliebten Heidelbeeren angebaut, künftig mit modernster Bewässerungstechnik von Water Ways Technologies. Die chinesische Tochtergesellschaft IAT Shanghai wird das Projekt voraussichtlich im dritten Quartal 2022 liefern und installieren. Der Gesamtwert des Projekts beträgt rund 730.000 C$ (540.000 Euro). Das Unternehmen erwartet, dass die Einnahmen aus dem Projekt im zweiten und dritten Quartal 2022 verbucht werden.