Kakao-Future mit Long-Chance

Seit nunmehr Sommer 2017 nimmt die Schwankungsbreite beim Kakao-Future kontinuierlich ab, anfänglich war die Handelsspanne zwischen 1.804 und 2.935 US-Dollar angesiedelt. Mit der Zeit wurden die Ausschläge immer geringer, nach einem untergeordneten Abwärtstrend aus Anfang dieses Jahres bis Mitte Juni drehte der Trendverlauf wieder und kann aufgrund der sprunghaften Kursreaktion zur Oberseite nun ins Auge gefasst werden.

Swing-Traders El Dorado

Aufgrund der ständig wechselnden Trendverläufe innerhalb der immer kleiner werdenden Handelsspanne drängt sich nach mehreren Tagen einer positiven Aufwärtstendenz nun wieder ein Long-Szenario auf, Zugewinne an 2.527 und darüber in den Bereich von 2.595 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Tage denkbar und können über entsprechende Scheine abgedeckt werden. Aufgrund der dynamischen Zuwächse der letzten Tage sind Rücksetzer jedoch stets einzuplanen, was vorläufig einen weiten Stopp erfordert. Sollte allerdings das Junitief bei 2.344 US-Dollar nachhaltig gebrochen werden, müsste mit einer Auflösung der laufenden Handelsspanne und anschließenden Kursverlusten auf 2.232 US-Dollar zwingend gerechnet werden.