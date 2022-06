Aktienindizes im Bärenmarkt

Im Wochenupdate des „Target-Trend-CFD“ habe ich den Lesern am vergangenen Sonntag bereits berichtet, dass der Dow Jones seit seinem Rekordhoch inzwischen rund 20 % verloren hat. Beim S&P 500 sind es fast 25 % und somit ein Viertel. Und der Nasdaq 100 notiert seit seinem Rekordhoch um 34 % und somit mehr als ein Drittel im Minus. Zudem dauert die Korrektur nun schon mehr als ein halbes Jahr.

Ich schrieb den Lesern daher, dass die Chancen aus meiner Sicht nicht schlecht stehen, dass der Markt bald dreht. „Im Bärenmarkt wird die Basis für zukünftige Gewinne gelegt“, lautete mein abschließender Satz. Zuvor hatte ich an meinen Plan erinnert, in die fallenden Aktienmärkte hinein das Depot von zuvor „überwiegend short“ auf „überwiegend long“ zu drehen, um dann am Ende der Korrektur und beim nächsten Aufwärtstrend wieder Gewinne zu erzielen.