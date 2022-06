Credit Agricole peilt bis 2025 moderates Gewinnplus an

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Bank Credit Agricole will ihr Ergebnis in den kommenden Jahren dank anziehender Erträge weiter moderat erhöhen. Bis 2025 soll der Gewinn jährlich durchschnittlich um rund drei Prozent auf dann mehr als sechs Milliarden Euro steigen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analystenpräsentation hervorgeht.

Bei den Erträgen peilt die Bank im Schnitt einen Zuwachs von jährlich rund 3,5 Prozent an. Das Plus bei den Einnahmen wird zum Teil durch höhere Kosten und eine steigende Vorsorge für mögliche Kreditausfälle aufgezehrt. Die Ziele der Bank liegen leicht über den bisher von der Nachrichtenagentur Bloomberg gesammelten Schätzungen der Analysten.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist aber nicht börsennotiert./zb/tav/stk