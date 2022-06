BERENBERG stuft KONE CORPORATION auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Joel Spungin

Analysiertes Unternehmen: KONE CORPORATION

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Aufzugherstellers Kone von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 50 Euro gesenkt. Zwar seien die Finnen sehr gut aufgestellt, um von einer Erholung in China zu profitieren, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Bewertung sei aber nicht mehr länger angemessen. Rund um die Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal gebe es zudem erhöhte Unsicherheit./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.