(Foto) David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=52UcBBXJZwE&t=28s

Fandifis Herzstück ist eine selbstlernende Engagement Prediction Engine, die wiederkehrenden Situationen erkennt und die Kommunikation so in eine bestimmte Richtung lenkt. Wie funktioniert das?

David Vinokurov: Wir können den Leuten also schnell Daten präsentieren, während sie zu Hause sitzen und mit dem Ereignis mitfiebern und Vorhersagen treffen. Unser System kann mehr kontextbezogene Datenpunkte herausziehen, um sie jemandem zu Hause zu präsentieren. Esports und Sport haben also sehr definierte Datenfeeds, da diese Datenfeeds hauptsächlich für Wetten verwendet werden. Jetzt sehen wir, dass außer League of Legends und Dota 2cs Go keine anderen Spielehersteller APIS für die Veröffentlichung ihrer Datenströme geöffnet haben, weil diese vor allem für Wetten genutzt werden. Wir haben uns also gefragt, was wir tun können, um unserer Community ein ansprechendes Erlebnis zu bieten, ohne dass ein Datenfeed vorhanden ist, also was wir im Zusammenhang mit der Verbindung zwischen verschiedenen Datenströmen tun können. In Nordamerika haben wir zum Beispiel Madden Football, eine elektrische Videospielversion des NFL-Footballs und des europäischen Fußballs. Wenn also jemand bei uns ist, können wir Dinge vorschlagen, die wir in Madden NFL sehen können. Es liefert uns aber keinen Datenstrom von der NFL , weil sich die gleichen Dinge überschneiden würden. Wir können sehen, dass jemand mit dem bestimmten Team in zum Beispiel Madden spielt, St. Louis, Los Angeles oder wer auch immer. Wenn wir sehen, dass es um ein tatsächliches Real-Life-Spiel geht, können wir einen Vorschlag machen. Wie zum Beispiel „hey du magst Vorhersagen in der Sache NFL, warum kommst du nicht und machst auch im echten Leben ein paar Vorhersagen.“ Es ist also sehr ähnlich wie bei der Google-Suchleiste, wo man tippt und sie dann automatisch für einen ausgefüllt wird. Das bedeutet also, dass wir, sobald wir auf hoffentlich Millionen, Dutzende und Hunderte von Millionen Nutzer skalieren, das uns hilft, die Anzahl der Mitarbeiter zu minimieren, was wiederum zu optimaleren Betriebsmargen bei der Skalierung führen wird. Wir sind also in der Lage, Dinge zu präsentieren, die leicht, schnell und für die Verbraucher letztlich ansprechend sind.