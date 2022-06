KISS erweitert Fußabdruck zur Stärkung indigener Jugendlicher

Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire) - KISS auf Erfolgskurs



Es ist ein Traumlauf für das in Bhubaneswar ansässige Kalinga Institute of

Social Sciences (KISS). Von einer bescheidenen Institution auf der Suche nach

qualitativ hochwertiger Bildung, Ernährung gepaart mit Kompetenzförderung in den

Jahren 1992 und '93 ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu einem

vorbildlichen Zentrum für Bildung, Selbstermächtigung und einem erfolgreichen

Schmelztiegel für die Befähigung von indigenen Jungen und Mädchen im

ostindischen Bundesstaat Odisha geworden.



Kein bloßes Kunststück





Mehr als 40.000 indigene Jungen und Mädchen haben ihren Abschluss am KISSgemacht und sind im Berufsleben integriert, während über 30.000 hier derzeiteine Ausbildung absolvieren. Das Institut bietet eine ganzheitliche Ausbildungvon KG bis PG in einem Wohnumfeld. Bildung, Sporttraining und alle grundlegendenAnnehmlichkeiten des Lebens sind absolut kostenlos. Das Institut ist auch dieweltweit erste und einzige Universität ausschließlich für indigene Studierende.Das KISS-Modell der Kompetenzförderung wurde von vielen Politikern,Staatsmännern und Staaten angenommen, geschätzt und angestrebt. VieleUN-Organisationen, Agenturen und internationale NGOs aus Indien und der Welthaben im Laufe der Jahre an verschiedenen Programmen mit dem KISSzusammengearbeitet. Wie bei einem Star hat der Erfolg des KISS zur einerNachfrage nach der Eröffnung weiterer Einrichtungen geführt, damit dieverstreute indigene Bevölkerung von Odisha und seinen Nachbarstaaten Zugang zuhochwertiger Bildung in der Nähe ihrer Heimat hat, die in den meisten Fällenisoliert und geografisch unzugänglich ist.Der Mann hinter der Herstellung, Expansion und Entwicklung des KISS versuchtnatürlich sein Bestes, um weitere Niederlassungen des KISS in verschiedenenBezirken von Odisha zu errichten, um die Bedürfnisse der benachteiligtenindigenen Kinder zu erfüllen.Es wird von dem bedeutenden Pädagogen und Sozialaktivisten Dr. Achyuta Samantageleitet, dessen Vision, dass keinem Kind der Zugang zu Bildung verwehrt wird,ihn dazu bringt, leidenschaftlich daran zu arbeiten, die Präsenz des KISS zuerweitern. Sein Ziel ist es, dass immer mehr indigene Studierende die Vorteiledieses einzigartigen Modells nutzen können, das Bildung bietet und dennoch denFokus auf die Erhaltung, den Schutz und die Förderung des reichen Stammeserbesund der Kultur nicht verliert.In Baripada und Balangir sind hochmoderne, umweltfreundliche Bildungszentren miterstklassiger Infrastruktur und eleganten Klassenzimmern im Stammes-Look und-Ambiente entstanden. Die Einweihung der Zweigstellen Balasore und Kalahandi,bereits betriebsbereit, wurde aufgrund der Pandemie um zwei Jahre verschoben.Alle Zweigstellen wurden von Shri Naveen Patnaik, dem Chief Minister von Odisha,eingeweiht, jüngst in Balasore am 13. Juni und in Kalahandi am 17. Juni. InCuttack, Boudh, Kandhamal und Keonjhar entstehen in naher Zukunft neueNiederlassungen des KISS. Für die Satellitenzentren in Puri, Ganjam und Koraputwurde Land gekauft und der Grundstein wird bald gelegt.Endlose BemühungenAlle Satellitenzentren basieren auf dem gleichen Konzept wie das KISS inBhubaneswar: eine komplett kostenlose Internatsschule mit Berufsbildung undSportausbildung."Tausende von Studierenden werden durch das KISS ein neues Leben bekommen. Siewerden in der Lage sein, sich und ihre Familien zu versorgen und die Fesseln derGenerationenarmut endlich abzuwerfen. Unter der Leitung des KISS Bhubaneswarwerden diese Satellitenniederlassungen gut gedeihen und die Bemühungen um einequalitativ hochwertige Bildung für die armen Kinder in der Nähe ihres Zuhausesergänzen. Es ist ein Meilenstein für die Ermächtigung von Indigenen in Indien",betonte Dr. Achyuta Samanta.