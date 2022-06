Sirona Biochem beauftragt Wuxi AppTec mit der Herstellung von revolutionärem Anti-Aging-/Anti-Falten-Wirkstoff für klinische Studien

Jahrelange bahnbrechende Forschung des Sirona-Wissenschaftlerteams bei TFChem hat in präklinischen Studien gezeigt, dass TFC-1326 das Potenzial hat, die Auswirkungen der Hautalterung umzukehren, einschließlich des Potenzials, feine Falten zu beseitigen. Die wissenschaftlichen Daten sind überzeugend, und wir bereiten jetzt eine klinische Studie vor. Es gibt keine Wirkstoffe, die unseren Wissenschaftlern bekannt sind und die das Potenzial haben, die Auswirkungen des Alterungsprozesses auf die Haut umzukehren, um ihre Struktur und ihr jugendliches Aussehen wirklich wiederherzustellen. Nach Schätzungen werden die Anti-Aging- und Anti-Falten-Märkte bis 2024 weltweit ein Volumen von $271 Milliarden USD erreichen.

Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem führenden Anbieter von klinischen Studien, der die geplante klinische Studie entwickelt. Weitere notwendige Schritte, einschließlich Formulierungs- und Sicherheitsarbeiten, werden durchgeführt. Sobald diese abgeschlossen sind und die klinische Studie beginnt, werden wir weitere Informationen hierzu bereitstellen.

„Es gibt derzeit viele Anti-Aging- und Anti-Falten-Produkte auf dem Markt. Aber die Schäden an der Hautintegrität, die natürlich im Rahmen des Alterungsprozesses auftreten, wirklich umzukehren, ist ein Bereich, in dem ein ungedeckter Bedarf besteht. Unser Ziel ist, klinisch nachzuweisen, dass TFC-1326 die Integrität der Haut wiederherstellen und ihr ein jugendlicheres Aussehen verleihen kann. Die Behandlung von feinen Falten ist ebenfalls ein Ziel. BOTOX ist am effektivsten bei dynamischen Falten, während statische Falten in der Regel mit Dermalfüllern behandelt werden. TFC-1326 hat das Potenzial, dermale Füllstoffinjektionen zu ersetzen oder zu ergänzen, um diese statischen Falten zu behandeln“, sagte Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem.