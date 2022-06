Spearmint beauftragt Planet X Exploration mit der Durchführung eines ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Goose in Neufundland in direkter Nachbarschaft zu New Found Gold Corp.

22. Juni 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Planet X Exploration Services Ltd. mit der Durchführung des ersten Explorationsbohrprogramms auf dem Goldprojekt Goose beauftragt hat. Das Goldprojekt Goose befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und grenzt direkt an das von New Found Gold Corp. (NFG-TSX.V) betriebene Projekt Queensway in Neufundland (siehe Karte unten). Während des Phase-II-Arbeitsprogramms konnte bei einer magnetischen Bodenuntersuchung ein großes, in Nordost-Richtung streichendes magnetisches Lineament (GG-M-01), eine negative magnetische Anomalie (GG_M-02) im Südwesten des Messrasters und ein mäßiges, unterbrochenes magnetisches Lineament (GG_M-03) mit Nordost-Ausrichtung, das parallel zu GG-M-01 verläuft, abgegrenzt werden. Dank der hochauflösenden magnetischen Bodenvermessung konnten mehrere schmale magnetische Trends kartiert werden. Im Rahmen der VLF-EM-Messung wurde im nordwestlichen Teil des Messrasters eine wesentliche Achse mit relativ hoher Leitfähigkeit erfasst, im südlichen Teil des Goldkonzessionsgebiets Goose vier Achsen mit mäßiger Leitfähigkeit. Alle abgegrenzten VLF-EM-Achsen scheinen von Nordost nach Südwest zu verlaufen und einige der aus Boden- und Gesteinsproben gewonnenen anomalen Goldgehalte scheinen mit diesen leitfähigen Achsen in Zusammenhang zu stehen oder in ihrem Verlauf zu liegen. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Planet X Exploration mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf unserem Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Projekt Queensway von New Found Gold Corp. (NFG-TSX.V) beauftragen konnten. Planet X verfügt über umfangreiche Kenntnisse über die Gebiete innerhalb und im Umfeld der Projektgrenzen, was unserer Meinung nach von unschätzbarem Wert ist. Frühere Arbeitsprogramme führten zur Entdeckung eines großen, in Nordost-Richtung streichenden magnetischen Lineaments und trugen zur Ermittlung der vorrangigsten Bohrziele auf diesem Projekt bei. Dieses Projekt ist das Konzessionsgebiet, das der Entdeckungszone Keats von New Found Gold am nächsten liegt. Dieses Bohrprogramm wird mit vorhandenen Flow-Through-Mitteln finanziert und es besteht kein Bedarf, zusätzliche Mittel aufzubringen. Spearmint gab vor Kurzem auch eine bedeutende Erweiterung der Ressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee in Nevada bekannt, wobei die vorherige Menge an Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ) mehr als verdoppelt wurde. Die Ressource beinhaltet nun 1.369.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚angedeutet‘ und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚vermutet‘. Insgesamt entspricht dies 2.092.000 Tonnen LCÄ. Wir freuen uns darauf, auf den Entwicklungen eines bereits aktiven und erfolgreichen Jahres aufzubauen.“