GUT FÜR DICH, GUT FÜR DIE UMWELT - NEUE KAMPAGNE WÜRDIGT EINZIGARTIGE AUSTRALISCHE PRODUKTE

Der Dachverband der kommerziellen Känguru-Industrie sagt, dass die Kampagne - die erste in ihrer Geschichte - ein besonderes, hochwertiges Fleisch vorstellt, das von Natur aus mager ist, viel Eisen enthält und, was besonders wichtig ist, nachhaltig und verantwortungsvoll erzeugt wird.

Der Präsident der KIAA, Ray Borda, sagte, dass die Menschen frische,einzigartige Geschmacksrichtungen wollen, die die kreativen Grenzen erweitern,aber sie wollen auch gesunde Optionen, ohne auf das Essen zu verzichten, das sielieben."Dieses einzigartige australische Produkt hat einen ausgezeichneten Geschmack,ähnlich dem von magerem Rindfleisch, aber wunderbar reichhaltig. Und da dieTiere in freier Wildbahn grasen, sind sie frei von Antibiotika,Wachstumshormonen und chemischen Zusätzen."Die kommerzielle Industrie beschäftigt mehr als 3.000 Menschen in ganzAustralien, vor allem in ländlichen und abgelegenen Gebieten, und unterstütztdie örtlichen Landwirte. Die kommerzielle Ernte von Kängurus wird vonWissenschaftlern, Behörden, Tierschutzexperten, indigenen Gruppen und derAgrarindustrie weitgehend als ein verantwortungsvoller Weg, den Känguru-Bestandzu verwalten (https://www.kangarooindustry.com/en/about-us/supporters/) undgleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln.Herr Borda fuhr fort: "Wir haben hochkarätige Ökologen und Wissenschaftler, dieeine Ausweitung der australischen Känguru-Industrie fordern, weil unserProduktionssystem besser auf die empfindlichen, trockenen WeideländerAustraliens abgestimmt ist als die europäische Landwirtschaft.""Man schätzt, dass Kängurufleisch einen um ein Drittel geringerenKohlenstoff-Fußabdruck als Rindfleisch hat, was es zu einer nachhaltigen Wahlmacht - es ist gut für Sie und gut für die UmweltWeitere Informationen finden Sie unter http://www.kangarooindustry.com/de/Medienkontakt : mailto:media@kangarooindustry.com.auAustralien verfügt über einen nationalen Verhaltenskodex für die humaneBehandlung von Kängurus, der auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissenüber das Verhalten und die Ökologie von Kängurus beruht. Die Branche muss diehohen Tierschutzstandards des Kodex erfüllen, die von Tierschutzexperten wie derRoyal Society for the Prevention of RSPCA (Royal Society for Prevention ofCruelty to Animals), AVA (Australian Veterinary Association), Regierungen undAufsichtsbehörden der Bundesstaaten, die Känguru-Industrie und Landwirte.