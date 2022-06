Gestern deutliche Gewinne der Aktienmärkte an der Wall Street - aber der heutige Tag ist entscheidend! Denn heute wird sich entscheiden, ob die Bullen wirklich die Chance auf eine Wende haben - oder ob all das nur ein Strohfeuer innerhalb eines intakten Bärenmarkts war. Denn am Beginn eines jeden neuen Bullenmarkts standen mindestens zwei Handelstage in Folge mit einem kräftigen Plus. Das bedeutet: wenn die Aktienmärkte der Wall Street heute nicht erneut eine Rally absolvieren, haben wir die Bestätigung dafür, dass der Bärenmarkt noch intakt ist. Das aber ist heute viel Arbeit, denn US-Futures sind im Minus, auch der Ölpreis deutlich unter Druck. Heute zentral ist der Auftritt von Fed-Chef Powell..

Hinweise aus Video:

1. Schweiz importiert wieder russisches Gold

2. Gold in der Zinsfalle? Keine Erholung trotz Rekord-Inflation

Das Video "Warum heute so entscheidend ist!" sehen Sie hier..