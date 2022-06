Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob der DAX (ISIN: DE0008469008) in Kürze zu einem neuen Höhenflug ansetzen wird. Die Rezessionsangst wird den Märkten höchstwahrscheinlich – trotz zwischenzeitlicher positiver Korrekturen – auch in den nächsten Monaten zu schaffen machen.

Für Anleger, die dem DAX in den nächsten Monaten nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial prognostizieren, könnte eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine interessant sein. Stay-Low-Optionsscheine auf den DAX eröffnen in den nächsten Monaten auch dann interessante Renditechancen, wenn der Index wieder zulegen kann. Bei einem stagnierenden oder fallenden DAX werden die Stay-Low-Scheine ohnehin die in Aussicht stehenden Maximalrenditen abwerfen.