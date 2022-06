Öffentlicher Dienst 2021 Stärkster Personalzuwachs seit der deutschen Vereinigung

WIESBADEN (ots) -



- 125 600 Beschäftigte mehr als 2020 (+2,5 %)

- Höchster prozentualer Anstieg im Gesundheitswesen



Rund 5,1 Millionen Menschen in Deutschland waren 2021 im öffentlichen Dienst

beschäftigt (Stichtag 30. Juni 2021). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

anlässlich des Tages des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2022 nach vorläufigen

Ergebnissen mitteilt, waren das 125 600 Beschäftigte oder 2,5 % mehr als ein

Jahr zuvor. Dies war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit der

deutschen Vereinigung. Damit arbeiteten 2021 rund 11 % der Erwerbstätigen in

Deutschland im Staatsdienst. Hohe Zuwächse waren im Gesundheitswesen, bei den

Schulen und Hochschulen, und wie schon im Vorjahr bei der Polizei und in Kitas

zu verzeichnen.



Deutlicher Anstieg beim Personal im Gesundheits- und Bildungswesen