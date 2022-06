2021 wurde 6,3 % weniger Mineralwasser produziert als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- 2021 wurden in Deutschland 12,4 Milliarden Liter Mineralwasser produziert,

darunter mehr als die Hälfte mit wenig oder ohne Kohlensäure

- Importe von Mineralwasser 2021 um 8,5 % zurückgegangen



Gerade im Sommer ist es besonders wichtig, viel zu trinken. Der Klassiker unter

den Durstlöschern ist das Mineralwasser. Davon wurde im Jahr 2021 allerdings 6,3

% weniger produziert als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, wurden in Deutschland im Jahr 2021 rund 12,4 Milliarden

Liter natürliches Mineralwasser hergestellt. Rein rechnerisch waren das rund 34

Millionen Ein-Liter-Flaschen pro Tag. Gegenüber dem Rekord-Jahr 2018 mit einer

Mineralwasser-Produktion von insgesamt 14,4 Milliarden Litern, betrug der

Rückgang im vergangenen Jahr 13,9 %. Die Gründe dafür könnten zum einen die

geschlossene Gastronomie während der Corona-Pandemie sein, aber auch die

wachsende Konkurrenz durch Wasserfilter und Sprudelgeräte in den Haushalten, die

Leitungswasser mit Kohlensäure anreichern.