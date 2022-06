7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland / 9,4 % der Gesamtbevölkerung haben eine schwere Behinderung

WIESBADEN (ots) - Zum Jahresende 2021 lebten in Deutschland rund 7,8 Millionen

schwerbehinderte Menschen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

waren das rund 108 000 oder 1,4 % weniger als zum Jahresende 2019. Dieser

Rückgang beruht auf einer starken Bereinigung der Verwaltungsdaten in

Niedersachsen, wodurch die Zahl der dort erfassten schwerbehinderten Menschen um

121 000 sank. Als schwerbehindert gelten Personen, denen die Versorgungsämter

einen Behinderungsgrad von mindestens 50 zuerkannt sowie einen gültigen Ausweis

ausgehändigt haben. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung zum Jahresende 2021 waren

9,4 % der Menschen in Deutschland schwerbehindert. 50,3 % der Schwerbehinderten

waren Männer, 49,7 % waren Frauen.



Knapp die Hälfte der schwerbehinderten Menschen zwischen 55 und 74 Jahre alt