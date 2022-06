Das ZDF hatte das Porträt "Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle" im Programm und lockte damit 2,14 Millionen (9,4 Prozent) an. Die RTL-Doku "Prinz William wird 40 - Können Europas Thronfolger die Monarchie retten? Insider packen aus" interessierte 2,03 Millionen (8,9 Prozent). Sat.1 strahlte die Krimiserie "Navy CIS: Hawai'i" aus - das holten sich 1,22 Millionen (5,3 Prozent) ins Haus.

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Serien hatten beim Fernsehpublikum am Dienstagabend mal wieder die besten Karten: Zunächst kam im Ersten die Anwaltsserie "Die Kanzlei" auf 3,59 Millionen (15,8 Prozent), danach stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie "In aller Freundschaft" sogar noch auf 4,35 Millionen (18,4 Prozent).

TV-Quoten Das Publikum will Ärzte und Anwälte

