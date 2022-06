Bisher größte Studie Carlsberg stellt Verbrauchern biobasierte und vollständig recycelbare Flaschen zur Verfügung

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Carlsberg Gruppe hat heute in ihrem

bisher größten Pilotprojekt den Test ihrer neuen Fibre Bottle vorgestellt und

damit erstmals die biobasierte und vollständig recycelbare Bierflasche in die

Hände der Verbraucher gegeben. Dank dem anhaltenden Fokus auf sich

weiterentwickelnde Technologien und nachhaltige Verfahren des Unternehmens

enthält die Flasche auch Bier, das mit biologischer und regenerativer Gerste

gebraut wird.



Das Pilotprojekt, das entscheidend ist, um die Bierflasche wie von Carlsberg

vorgesehen tatsächlich in den Handel zu bringen, sieht vor, dass 8.000 Fibre

Bottles in acht westeuropäischen Märkten erprobt werden: Dänemark, Schweden,

Norwegen, Finnland, Großbritannien, Polen, Deutschland und Frankreich. Die

Flaschen werden den Verbrauchern, Kunden und anderen Interessengruppen vor Ort

über ausgewählte Festivals und Leitveranstaltungen sowie gezielte Produktproben

in die Hände gegeben. Tests in dieser Größenordnung bieten Carlsberg die

Möglichkeit, Feedback zu den Erfahrungen der Kunden mit dem Produkt zu sammeln,

was dann die nächste Generation des Designs prägen wird.