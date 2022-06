Greenpeace-Report zeigt Umweltrisiken durch australisches Erdgas-Projekt mit RWE-Beteiligung / 84 Bohrungen nach Erdgas bedrohen Korallenriffe, Wale und andere Tierarten

Hamburg/Perth (ots) - Ein an der westaustralischen Küste geplantesErdgas-Projekt unter Beteiligung des Essener Energiekonzerns RWE birgt enormeGefahren für Fauna und Flora. Das zeigt ein heute veröffentlichter Report vonGreenpeace Australien (Online: https://act.gp/3OpOawl ). "Burrup Hub" desaustralischen Gas-Konzerns Woodside ist das größte derzeit in Australiengeplante Projekt zur Förderung fossiler Brennstoffe. 84 Bohrungen sollen in demGebiet mit der höchsten maritimen Artenvielfalt Australiens gesetzt werden, umGas ab 2025 über mehrere hundert Kilometer lange Pipelines zu fördern. RWE undder Energiekonzern Uniper haben Abnahmeverträge über 0,85 bzw. 2 MillionenTonnen Flüssigerdgas (LNG) abgeschlossen. "RWE ist seit Jahren derklimaschädlichste Konzern Europas, jetzt hilft das Unternehmen auch noch mit,ökologisch hoch sensible Meeresgebiete zu gefährden", sagt Manfred Santen,Meeresexperte von Greenpeace. "RWE und Uniper müssen aus dem Geschäft mitklimaschädlichen Erdgas aussteigen."Welche Meeresschutzgebiete und einzigartigen Ökosysteme durch das Projektbetroffen sind, zeigt eine interaktive Karte, die mit dem Report veröffentlichtwird (Online: https://t1p.de/uz8wd ). Bei einem Unfall mit Gasaustritt oderFreisetzung von Kondensat wären zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bedroht,darunter stark gefährdete Blauwale und Walhaie sowie vom Aussterben bedrohteGrüne Meeresschildkröten oder Echte Karettschildkröten. Die betroffenenLebensräume sind unter anderem das Ningaloo Reef (UNESCO-Weltnaturerbe), derMontebello Marine Park und Riffe wie das Scott Reef im Browse-Basin. An einigenOffshore-Standorten von Woodside kam es in den letzten Jahren durch mangelhafteInfrastruktur und schlechtes Management bereits zu Störfällen.Flüssiggas aus Australien - RWE macht Geschäfte auf Kosten bedrohter ArtenMit dem Krieg in der Ukraine und den gedrosselten Gasimporten aus Russland wirdder europäische LNG-Markt für Energiekonzerne attraktiv. LNG aus Australien istwegen Methan-Leckagen und des Energieaufwands zur Gasverflüssigungklimaschädlicher als Pipeline-Gas. "Die Abkehr von russischem Öl und Erdgas darfjetzt nicht dazu führen, dass einzigartige marine Ökosysteme zerstört werden,"sagt Santen. "Wenn RWE bis 2040 klimaneutral werden will, kann der Konzern sichnicht an derartigen Projekten beteiligen."Pressekontakt:Rückfragen bitte an Manfred Santen in Australien. Tel. +49151-18053387, oderPressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-870 6647. Eine deutscheZusammenfassung des Reports finden Sie hier https://act.gp/3tSVl7H,Bildmaterial zum Download hier https://t1p.de/sv552 oder bei Kathrin Doepner,Tel. 0151-61941680. Internet: www.presseportal.greenpeace.de.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de;Greenpeace auf Twitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6343/5254270OTS: Greenpeace e.V.