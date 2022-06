BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Höhere Abgaben auf geförderte Kohle im australischen Queensland dürfte die hohen Gewinne der Bergwerksgesellschaften schmälern, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hatte jüngst dazu geraten, aus Rio Tinto in Anglo American umzuschichten, weil Letztere weniger vom Eisenerzpreis abhängig sei./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.