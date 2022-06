FMC zeigt sich von Gerichtsschlappe des Konkurrenten Davita unbesorgt

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC ) sieht in der Gerichtsschlappe des Konkurrenten DaVita in den Vereinigten Staaten keine Gefahr für das eigene Geschäft. "Wir gehen nicht davon aus, dass dieser Fall die Beziehungen zwischen Leistungserbringern und Krankenversicherern grundlegend verändern wird", hieß es in einer am späten Dienstagabend veröffentlichten Stellungnahme des Unternehmens. Die Fresenius-Tochter erwartet deshalb auch keine finanziellen Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr. Davita hatte vor dem Obersten Gerichtshof der USA im Streit um bestimmte Dialysevergütungen eine Niederlage erlitten. Die Aktienkurse des US-Unternehmens und auch der von FMC brachen daraufhin am Dienstag ein.

An der Börse half die Mitteilung von FMC auch am Mittwoch nicht. Der Kurs der im Dax notierten Aktie verlor am Morgen bis zu knapp vier Prozent, nachdem das Papier am Vortag im Sog des Davita-Urteils bereits rund neun Prozent leichter geschlossen hatte. Mit Kursen um die 44 Euro ist das Papier zudem auf den tiefsten Stand seit 2011 gefallen. Seit dem Rekordhoch von knapp 94 Euro Anfang 2018 summiert sich das Kursminus inzwischen auf mehr als 50 Prozent.