Hamburg (ots) - Atomkraftwerke fallen deutlich häufiger für die Stromproduktionaus als vergleichbare Kraftwerke. So waren in Frankreich seit dem Jahr 2018 imSchnitt nur 66 Prozent der installierten AKW-Leistung abrufbar. DieVerfügbarkeit der Meiler für die Versorgung lag damit rund ein Drittel unter dervon Gas- und Wasserkraftwerken, wie eine Kurzanalyse von Energy Brainpool imAuftrag der Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy zeigt. "Diejahrzehntealten Atomkraftwerke sind kein Baustein einer sicherenEnergieversorgung, sondern Risiko und Hemmschuh für den Ausbau erneuerbarerTechnologien - das gilt für Frankreich ebenso wie für Deutschland", sagt SönkeTangermann, Vorstand bei Green Planet Energy - und ergänzt: "Was bringt uns eineErzeugungstechnologie, auf die wir uns nicht verlassen können, wenn es daraufankommt?"Hierzulande findet vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs eine Debatte umLaufzeitverlängerungenfür die letzten drei noch laufenden AKWs über das imAtomausstieg festgelegte Abschaltdatum Ende 2022 statt. So hatteBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine "ideologiefreie" Debatte überlängere Atom-Laufzeiten eingefordert. Sein Kabinettskollege Robert Habeck(Grüne) weist dies mit Blick auf den Beitrag der Atomenergie zurVersorgungssicherheit zurück. Die neue Analyse gibt dem WirtschaftsministerRecht: "Laufzeitverlängerungen für bestehende Reaktoren sind für die Sicherheitder Energieversorgung tatsächlich als weniger effektiv einzuordnen alsnachhaltige Investitionen in andere Kraftwerkstechnologien", so das Fazit vonAnalyst Michael Claußner von Energy Brainpool.Im untersuchten Beispielland Frankreich verschlechterte sich laut Analyse dieVerfügbarkeit der dortigen Reaktoren langfristig im Schnitt um vierProzentpunkte pro Jahr. Im April und Mai 2022 wurden dort sogar historischeTiefstwerte erreicht: Mehr als die Hälfte der installierten Kraftwerksleistungin Frankreich stand in diesem Zeitraum still. Die Folgen: Die Strompreise imLand schossen auf historische Höchstwerte - und Frankreich dürfte 2022 lautAnalyse erstmals seit langer Zeit wieder Nettostromimporteur werden, stattüberschüssigen Strom zu exportieren.Die hohen Ausfallzahlen in Frankreich sind laut Energy Brainpool sowohl aufgeplante Instandhaltungsmaßnahmen und Inspektionen zurückzuführen als auch aufauch strategische Drosselungen zur Einsparung von Brennstoff. Hinzu kommenAbschaltungen wegen aufgetretener Schäden an den Anlagen, wie etwa Korrosionen.Prognosen des Betreiberkonzerns EDF deuten laut Analyse darauf hin, dass sichdie Versorgung mit Atomstrom weiter verschlechtert: Für 2023 erwartet EDF