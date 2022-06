Wohin soll’s dieses Jahr in den Urlaub gehen? In welchem Restaurant wird heute Abend diniert? Fahr ich morgen mit dem Elektrofahrrad oder doch lieber mit meinem konventionellen Mountainbike zum Shoppen in die Stadt? Wie zur Hölle bekomme ich meine Unmengen an Kleidern verstaut? Und welche Farbe soll eigentlich das neue Auto haben? Je größer der eigene Wohlstand, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich mit (Luxus-)Problemen konfrontiert sieht, die – nicht nur aus Sicht von weniger privilegierten Menschen – eigentlich gar keine sind. Amazon-Gründer Jeff Bezos muss sich derzeit mit einem First World Problem solchen Ausmaßes „herumschlagen“, dass man selbst als privilegierter Deutscher mit den eingangs beispielhaft aufgeführten Luxusproblemen lediglich den Kopf schütteln möchte.



Die 95 Jahre alte Koningshavenbrücke wurde im Jahr 2017 frisch saniert.

So hat Bezos in einer Werft nahe Rotterdam vor geraumer Zeit den Bau seiner neuen Segelyacht in Auftrag gegeben, welche nun offenbar kurz vor der Fertigstellung steht. Bevor der Multimilliardär jedoch mit seinem neuen $500-Millionen-Spielzeug über die Weltmeere schippern kann, muss das 127 Meter lange Bötchen aber erst einmal unter der historischen Rotterdamer Koningshavenbrücke hindurchfahren, welche extra für solche Zwecke bis zu 40 Meter in die Höhe gefahren werden kann. Das (Luxus-)Problem: Die Masten der Bezos-Yacht messen rund 70 Meter. Die Werft Oceanco hat deshalb, wohl im Auftrag ihres prominenten Kunden ...

