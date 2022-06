Personio schließt weiteres Series E-Funding in Höhe von $200 Mio. ab, um europäische Expansion und Vision für HR-Software voranzutreiben (FOTO)

München (ots) - Personio, Europas führender Anbieter von HR-Software für kleine

und mittelständische Unternehmen (KMU), hat heute den geplanten zweiten

Abschluss seiner Series-E-Finanzierungsrunde bekanntgegeben, in deren Zuge das

im Oktober 2021 eingesammelte Kapital um weitere 200 Mio. US-Dollar auf

insgesamt 470 Mio. US-Dollar aufgestockt wurde. Die Unternehmensbewertung

erhöhte sich gleichzeitig auf 8,5 Mrd. US-Dollar. Personio gehört damit zu einem

der wachstumsstärksten und wertvollsten Software-Startups weltweit.



Die erneute Finanzierungsrunde wird von Bestandsinvestor Greenoaks angeführt,

der damit Personios ambitioniertes Ziel, Personalprozesse kleiner und

mittelständischer Unternehmen in Europa zu digitalisieren, nachhaltig

unterstützt. Das Investment folgt auf eine sehr erfolgreiche

Geschäftsentwicklung mit anhaltendem jährlichem Wachstum, großem

Expansionspotential und einem resilienten Geschäftsmodell, von dem KMUs auch in

wirtschaftlich unsicheren Zeiten profitieren.