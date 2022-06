FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kursrutsch bei Flatexdegiro hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Zur Wochenmitte sackte der Kurs um rund 10 Prozent auf 9,162 Euro ab. Mit dem 9-Euro-Niveau mussten sich die Anleger letztmals im Sommer 2020 beschäftigen. Vor einem Jahr wurden die Papiere als Profiteur der zu diesem Zeitpunkt gut laufenden Börsen noch nahe 30 Euro gehandelt.

Am Vortag waren sie schon zeitweise heftig unter Druck geraten, weil der Online-Broker mit einem Rückgang der Kunden-Aktivität in diesem Jahr rechnet und seinen Ausblick daran anpasste. Laut einem Händler dürften die Markterwartungen nun am unteren Ende der Zielspannen ausgerichtet werden. Vorerst dürfte unter Anlegern Vorsicht walten, denn die künftige Handelsbereitschaft der Kunden sei schwer vorherzusagen.