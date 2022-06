Wirtschaft VW verteidigt Software-Strategie

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen-Chef Herbert Diess verteidigt die Strategie seines Konzerns, auf unterschiedliche Fahrassistenten zu setzen. "Kein anderer Autohersteller in Deutschland geht die Software-Entwicklung so konsequent an wie wir", sagte er der "Zeit".



Diess zeigt sich zuversichtlich, die Probleme bei der Software-Tochter Cariad in den Griff zu bekommen. Der Plan werde funktionieren. "Ursprünglich wollten wir für alle Marken eine gemeinsame Fahrassistenz entwickeln. Das schaffen wir aber nicht, deswegen wird es jetzt ein paar Jahre lang mehrere verschiedene geben."