GovTech-Gipfel Start-ups fordern mehr Datendrehscheiben von der öffentlichen Verwaltung / Sopra Steria und PUBLIC veröffentlichen Report zu Interoperabilität und APIs

Hamburg/Berlin (ots) - Digitale Innovationen in der öffentlichen Verwaltung

können beschleunigt werden, sobald mehr Interoperabilität durch sogenannte

API-Schnittstellen geschaffen wird. Derzeit können Unternehmen und Behörden

viele ihrer neu entwickelten Lösungen oder Tools nicht deutschlandweit

ausrollen, weil IT-Systeme nicht miteinander kommunizieren und Daten austauschen

können. Das ergibt der Report "Öffentliche APIs und GovTech: Mit

Interoperabilität Innovation fördern" (https://www.soprasteria.de/newsroom/publi

kationen/studien/free/oeffentliche-apis-und-govtech) von Sopra Steria und

PUBLIC. Der Report wird zum GovTech-Gipfel in Berlin veröffentlicht.



APIs - zu Deutsch "Programmierschnittstellen" - ermöglichen den automatischen

und effizienten Austausch von Daten über die Grenzen von Systemen und

Organisationen hinweg. In der Internetwirtschaft sind APIs gang und gäbe.

Online-Händler öffnen ihre Systeme beispielsweise, damit Entwickler dort mit

ihren Apps andocken können und so das Kauferlebnis steigern. Im Bankensektor

sind APIs seit der Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 ebenfalls auf

dem Vormarsch.