Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Bremsen von Schienen- und Nutzfahrzeugen. Dennoch kam die Aktie schwer unter die Räder. Seit dem Allzeithoch im Januar 2021 (116 Euro) hat sich der Kurs praktisch halbiert. Aktuell notieren die Münchener mit nur noch 58,40 Euro. Sollte man zugreifen? – Als Investitionsgüterhersteller leidet Knorr unter dem erwarteten Konjunktureinbruch. Dabei geben die Zahlen kein schlechtes Bild ab. Insbesondere der Auftragseingang und der Auftragsbestand kletterten im 1. Quartal um 17 bzw. 18% auf 2,2 bzw. 5,9 Milliarden. Der Umsatz blieb in den ersten drei Monaten mit 1,7 Milliarden konstant. Das ist ganz erstaunlich, denn Knorr wird auch von den Lieferkettenproblemen gebremst. Krieg in der Ukraine, die Corona-Krise, Lockdowns in China sorgen für widrige Rahmenbedingungen. Doch der Vorstand steuert gegen und steht bei den Kosten auf der Bremse. Außerdem sollen die galoppierenden Preise auf der Beschaffungsseite an den Kunden weitergereicht werden – entsprechende Verhandlungen werden geführt. Für den laufenden Turnus stellt die Unternehmensleitung einen Umsatz in einer Range zwischen 6,8 und 7,2 Milliarden in Aussicht, die operative Marge soll zwischen 12,5 und 14% landen. Im letzten Jahr gingen 6,7 Milliarden durch die Bücher und die Ebit-Marge erreichte 13,6%. Das Geschäft zeigt sich also stabil, trotz der mauen Konjunkturaussichten. Bei der Kostenoptimierung geht es auch ans Eingemachte. Von wenig profitablen Beteiligungen trennt man sich. So haben die Münchener Kiepe Electric, ein Spezialist für emisssionsreduzierten öffentlichen Verkehr (Straßenbahnen und Busse), ins Schaufenster gestellt. Auf der anderen Seite gehören Zukäufe zum Geschäftsmodell. Soeben melden die Bayern die Übernahme der Mehrheit eines spanischen Spezialisten für Ferndiagnose von Fahrzeugen zum Preis von 200 Millionen. Durch gezielte Zukäufe erhofft man sich Zugang zu Wachstumsmärkten bzw. zu Know-how. Dabei setzt Knorr-Bremse bevorzugt auf Megatrends wie Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Nach der HV im Mai zahlte das Unternehmen eine von 1,52 Euro auf 1,85 Euro angehobene Dividende. Immerhin 3,2% Rendite. Aktueller Börsenwert 9,3 Milliarden. Nicht viel mehr als ein Jahresumsatz. Das KGV (2022) schätzungsweise 16. Moderat. Der 115 Jahre alte Traditionskonzern gehört mehrheitlich den Erben des langjährigen CEOs Heinz Thiele. 2018 ging das Unternehmen an die Börse. Ausgabepreis 80 Euro, was sich deutlich über der aktuellen Notiz befindet. Fazit: Der Weltmarktführer wird deutlich unter Wert gehandelt. Anleger warten eine Bodenbildung ab.