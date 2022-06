Automotive Disruption Radar 60 Prozent der Autokäufer ziehen E-Fahrzeug in Betracht (FOTO)

München (ots) -



- Anteil der Elektro-Autos am weltweiten Fahrzeugverkauf steigt auf 9,5 Prozent

- China, Niederlande und Singapur führen ADR-Ranking an

- Kunden bevorzugen E-Modelle von rein-elektrischen Herstellern



Trotz der schwierigen Wirtschaftslage und angespannten globalen Lieferketten

boomt die Elektromobilität. So stieg der Anteil der E-Autos und Plug-in-Hybriden

am weltweiten Neuwagenverkauf von 4,6 Prozent (2020) auf 9,5 Prozent (2021). Der

Trend wird weiter anhalten. Denn weltweit ziehen bereits 60 Prozent der

potenziellen Autokäufer ein Elektroauto als nächstes Fahrzeug in Erwägung. Dies

zeigen die wichtigsten Ergebnisse des neuen "Automotive Disruption Radar (ADR)"

von Roland Berger. Die Studie erscheint halbjährlich und untersucht 26

Automobilindikatoren in 23 Ländern.