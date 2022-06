Illumina bringt gemeinsam mit Merck entwickelten Forschungstest auf den Markt, um tiefere Einblicke in das Tumorgenom zu gewinnen

SAN DIEGO, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, gab heute die Markteinführung eines gemeinsam mit Merck (außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bekannt) entwickelten Forschungstests bekannt. Der Forschungstest baut auf dem Engagement von Illumina auf, eine umfassende genomische Profilerstellung auf breiter Basis zu ermöglichen und die Forschung zu unterstützen, die für die Verwirklichung der Präzisionsmedizin in der Onkologie entscheidend ist. Der Test erweitert den marktführenden TruSight Oncology 500 Assay um die Bewertung einer neuen genomischen Signatur. Er wird weltweit - mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Japans - verfügbar sein und es den Forschern ermöglichen, tiefere Einblicke in das Tumorgenom zu gewinnen, indem genetische Mutationen identifiziert werden, die bei der Bewertung der homologen Rekombinationdefizienz (HRD) verwendet werden.

„Der HRD-Status hat sich als wichtiger Biomarker bei Tumoren herauskristallisiert, die ein hohes Maß an DNA-Schäden aufweisen, wie Eierstock-, Brust-, Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs", so Phil Febbo, MD, Chief Medical Officer bei Illumina. „Mit einer Probe und einem Test liefert der TruSight Oncology 500 HRD Assay den Laboren umfassende, genaue und empfindliche Ergebnisse, die unser Verständnis der genomischen Natur eines Tumors erheblich verbessern können."

Der TruSight Oncology 500 HRD-Test für Forschungszwecke ist ein Test auf Basis der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS), der die Leistungsfähigkeit der NGS-Technologie von Illumina und die validierte HRD-Technologie von Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN) nutzt. Hiermit werden Labors in der Lage sein, genomische Instabilität genau zu erkennen und mehr als 500 Gene gleichzeitig zu analysieren, einschließlich derjenigen, die für den HRD-Status relevant sind. HRD ist eine genomische Signatur, die beschreibt, wenn Zellen nicht in der Lage sind, doppelsträngige DNA-Brüche wirksam zu reparieren. In diesem Fall greifen die Zellen auf alternative, fehleranfällige DNA-Reparaturmechanismen zurück, was zu genomischer Instabilität und schließlich zur Tumorbildung führen kann.