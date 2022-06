1NCE bietet ab sofort eine der weltweit größten NB-IoT Abdeckungen zum Festpreis

Köln, Deutschland (ots) -



- 1NCE verdoppelt globale NB-IoT-Präsenz und expandiert in die Vereinigten

Staaten, Belgien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Norwegen, die Slowakische

Republik, Schweden und Taiwan

- IoT-Flatrate von 1NCE jetzt in fast allen großen Volkswirtschaften verfügbar

- Gesamtabdeckung des IoT-Mobilfunknetzes steigt auf 140 Länder



1NCE, einziger Anbieter von Konnektivität und Software für das Internet der

Dinge (IoT) mit einer globalen Flatrate, gab heute auf der Embedded World

Nürnberg eine erhebliche Ausweitung seiner globalen IoT-Netzabdeckung bekannt.





Im Rahmen der globalen Erweiterung der 1NCE-Dienste hat das Unternehmen seineNarrowband-IoT (NB-IoT)-Abdeckung verdoppelt und verfügt nun über eine derweltweit größten NB-IoT-Abdeckungen, die in einem Festpreis enthalten ist.Analysten zufolge benötigen 80 Prozent aller IoT-Projekte keineBreitbandgeschwindigkeit. Das macht NB-IoT, eine lizenzierte Low Power Wide Area(LPWA)-Technologie, zu einer perfekten Wahl.Darüber hinaus hat 1NCE seine 2G-, 3G- und 4G-Abdeckung auf mehr als 20 neueglobale Ziele ausgeweitet, wodurch sich die Gesamtabdeckung des Unternehmens aufnunmehr 140 Länder erhöht.Die IoT-Flatrate von 1NCE ist jetzt in den meisten großen Volkswirtschaften derWelt verfügbar1NCE bietet NB-IoT jetzt in Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland,Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen,Österreich, Puerto Rico, der Slowakischen Republik, Spanien, Schweden, Taiwan,den Vereinigten Staaten und den U.S. Virgin Islands an. Zu den neuen Regionenmit 2G, 3G und 4G gehören (unter anderem): Algerien, Andorra, Bahrain, Benin,Bolivien, Costa Rica, Kuba, Curacao, Gabun, Libanon, Mauritius, Mosambik,Neukaledonien, Surinam, Tadschikistan, Togo und Uruguay."Die Nachfrage nach grenzüberschreitender Verfügbarkeit von Low-Power-Netzwerkensteigt, da immer mehr Unternehmen und auch Städte erkennen, dass smarte,IoT-gesteuerte Lösungen großen Einfluss auf ihre Geschäftsbereiche habenkönnen", erklärt Ivo Rook, COO bei 1NCE. "Globale Netzwerkverfügbarkeit, ohnesich mit mehreren Anbietern herumschlagen zu müssen, ist entscheidend für großangelegte, multinationale IoT-Implementierungen in jeder Branche. Unser Fokusliegt auf der Ausweitung der Verfügbarkeit von NB-IoT und LTE-M für unsereKunden. Damit wollen wir den einfachen Zugang zum Internet der Dinge für dieKunden ermöglichen, die wirklich die Möglichkeiten haben, unsere Welt zumBesseren zu verändern."IoT wird einfacher und erschwinglicher für den multinationalen Einsatz