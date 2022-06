Aus Arvato Financial Solutions wird Riverty

Baden-Baden (ots) - Bertelsmann-Finanzdienstleistungstochter stellt sich ab

Anfang Oktober mit Riverty neu auf



Aus Arvato Financial Solutions wird Riverty. Das Unternehmen will als Vordenker

in der FinTech-Welt Finanztechnologien, Daten und Prozessoptimierungen nutzen,

um nachhaltiges Wachstum für seine Kunden zu fördern und einen positiven Beitrag

zu nachhaltigem Wirtschaften zu leisten.



Den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu

stellen - das ist das Kernelement der neuen Unternehmenspositionierung. Riverty

will zu einer Gesellschaft beitragen, in der Finanztransaktionen ein faires,

integratives und nachhaltiges Wachstum fördern - und Werte schaffen, bei denen

Vertrauen und Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg sind.