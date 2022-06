Anaqua wird Practice Insight übernehmen und seine IP-Management-Lösungen für Kanzleien vervollständigen

Boston (ots) - Mit der geplanten Übernahme werden die IP-Management Plattformen

AQX und PATTSY WAVE um vollständig integrierte IP-Zeiterfassungs- und

Abrechnungsfunktionen ergänzt.



Anaqua

, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, hat

heute bekanntgegeben, die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Practice

Insight Pty Ltd und der intelligenten Zeiterfassungssoftware WiseTime von IPH

Limited (https://www.iphltd.com.au/) unterschrieben zu haben.





Mit der Investition in die integrierten IP-Zeiterfassungs- undAbrechnungsfunktionen von Practice Insight verbessert Anaqua seine beidenEnd-to-End-Lösungen für das IP-Praxismanagement AQX® Law Firm und PATTSY WAVE®weiter. Gleichzeitig erweitert Anaqua sein Angebot an eigenständigen Produktenum WiseTime, das Aushängeschild unter den Zeiterfassungstools."Diese Übernahme unterstreicht unser dauerhaftes Engagement, die sich ständigändernden Bedürfnisse von Kanzleien zu erfüllen", sagte Bob Romeo, CEO vonAnaqua. "Wir haben sehr genau auf das Feedback von Anwälten auf der ganzen Weltgehört. Anwaltskanzleien suchen IP-Management-Lösungen, die ausführlicheAuswertungen und Analysen, integriertes Dokumentenmanagement, sicheresCloud-Hosting und kollaborative Kundenportale sowie integrierte Zeiterfassungund Rechnungsstellung bieten. Durch die Übernahme von Practice Insight werdenAQX Law Firm und PATTSY WAVE in Zukunft all diese Funktionen vereinen."Das Team von Practice Insight unter Leitung von Mitgründer und CEO Thomas Haineswird seinen Standort in Perth, Australien, beibehalten und sich der globalenForschungs- und Entwicklungsabteilung von Anaqua anschließen."Unsere Unternehmen verbindet die große Leidenschaft, die Effizienz im IP-Sektordurch moderne Technologien zu erhöhen", so Haines, selbst ehemaligerPatentanwalt, der nun als Vice President zu Anaqua stoßen und weiterhin dasPractice Insight Team leiten wird. "Wir haben schnell eine enge Beziehung zumAnaqua-Team aufgebaut und freuen uns darauf, Teil des Unternehmens zu werden undunsere gemeinsame Vision für ein End-to-End IP Management-System für Kanzleienumzusetzen.""Die Dienstleistungen von WiseTime passen sehr gut zu AnaquasIP-Management-Software und werden dem Team weitere Wachstumschancen bieten",sagte Andrew Blattman, CEO und Managing Director von IPH. "Wir wünschen dem Teamviel Erfolg für die Zukunft als Teil von Anaqua."Die Übernahme steht momentan unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungenund anderer relevanter Bedingungen und wird voraussichtlich Anfang des dritten